Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde " İstanbul 21 Ekim 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, Yarın (21 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

Yarın (21 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İstanbul 21 Ekim 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul 21 Ekim 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Yarın (21 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

YARIN (21 EKİM) İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

İstanbul şehrinde 20 Ekim 2023 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 23 dereceyi gösteriyor. 21 Ekim 2023 Cumartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 26 derece olacağı tahmin edilmekte. 22 Ekim 2023 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 26 dereceyi gösterecek. 23 Ekim 2023 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 25 dereceyi bulacak. 24 Ekim 2023 Salı günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 24 dereceyi gösterecek.

İSTANBUL 21 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

20 Ekim 2023 Cuma: Parçalı bulutlu, sıcaklık 23 derece.

21 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece.

22 Ekim 2023 Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece.

23 Ekim 2023 Pazartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece.

24 Ekim 2023 Salı: Parçalı bulutlu, sıcaklık 24 derece.

BU HAFTA SONU HAVA NASIL?

21 Ekim 2023 Cumartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 26 derece olacağı tahmin edilmekte. 22 Ekim 2023 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 26 dereceyi gösterecek.

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