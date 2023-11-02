Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde " Ankara 2 KASIM 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, Yarın (2 KASIM) Ankara 'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

Yarın (2 KASIM) Ankara'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? Ankara 2 KASIM 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı? Ankara2 KASIM 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Yarın (2 KASIM) Ankara 'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

YARIN (2 KASIM) ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

Ankara şehrinde 02 Kasım 2023 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 22 dereceyi gösteriyor. 03 Kasım 2023 Cuma günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 22 derece olacağı tahmin edilmekte. 04 Kasım 2023 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 21 dereceyi gösterecek. 05 Kasım 2023 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 25 dereceyi bulacak. 06 Kasım 2023 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 22 dereceyi gösterecek.

ANKARA 2 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

02 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22 derece.

03 Kasım 2023 Cuma: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22 derece.

04 Kasım 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21 derece.

05 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25 derece.

06 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22 derece.

ANKARA'DA BU HAFTA SONU (4-5 KASIM) HAVA NASIL, YAĞMUR VAR MI?

04 Kasım 2023 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 21 dereceyi gösterecek. 05 Kasım 2023 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 25 dereceyi bulacak.