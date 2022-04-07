Yarımada'nın bilinmeyeni Laleli

İSTANBUL (Bültenler) - İhtiyaçlar belirlendi. Elde edilen veriler İBB'nin uygulayacağı sürdürülebilir hareketlilik ve kentsel tasarım projelerinin temelini oluşturacak. İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarından Ordu Caddesi ile çevresindeki sokaklar, 16 Ağustos 2021 Pazartesi gününden itibaren yayalaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla hayata geçen uygulama ile Tarihi Yarımada nefes aldı. İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Tarihi Yarımada'daki bu rahatlamayı geliştirmek ve ihtiyaçları tespit etmek için programlar düzenledi. 'Laleli Keşif ve Kentsel İnfografik Atölyesi'nde etkileyici ve yaratıcı infografikler hazırlandı. 'Ordu Caddesi Etkileşimli Alan Uygulaması'nda kaldırım genişletildi, mikromobilite yolu (bisiklet scooter vb araç yolu) yapıldı, banklar kuruldu, küçük parklar oluşturuldu.

YAYA GÖZÜNDEN LALELİ

İBB, hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı"nı çerçevesinde Tarihi Yarımada'nın trafiğe kapalı sokaklarında yayalaştırma geliştirmeyi hedefleyen çalışmalar yaptı. İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Şehrine Ses Ver işbirliği ile gerçekleştirilen 'Laleli Keşif ve Kentsel İnfografik Atölyesi'nde birbirinden yaratıcı tasarımlar ortaya çıktı. Altı ekip halinde veri toplamak ve görselleştirmek için alanı gezen katılımcılar Tarihi Yarımada'yı kendi pencerelerine yansıyan şekilde tasvir etti. Her grup elde ettiği gözlem ve verilere, tasarımlarında yer verdi. "Alanı ve kullanıcıları tanımak" temalı olarak yapılan infografikleri hazırlayanlar arasında antropolog, stratejist, interaktif medya tasarımcısı, infografik tasarımcısı ve mimardan oluşan katılımcılar yer aldı.

KONFORLU VE GÜVENLİ YAYALAŞMA

İkinci çalışmada da İBB Yeşil İstanbul Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliği ile Ordu Caddesi'nde vatandaşların konforlu ve güvenli bir yayalaşma deneyimi yaşaması için geçici alanlar oluşturuldu. Superpool, Şehrine Ses Ver ve Oyun İstanbul ekipleri alanda pratikler yapıldı.Caddenin 150 metrelik kısmı,tek şerit halinde geçici bir süre trafiğe kapatıldı. Alana etkileşimli pano yerleştirilerek semt kullanıcılarının Tarihi Yarımada'yla ilgili düşünce ve istekleri alındı. Program kapsamında Ordu Caddesi'nde kapatılan şeritte ve kaldırımlarda işaretlendirmeler yapıldı. Oturma ve oyun alanları oluşturuldu. Caddeye yolu düşenlerin dahil olduğu ahşap oyunlardan jenga ve denge oyunu ile yayalaştırılan güzergahta daha çok vakit geçirilmesi amaçlandı.

İBB, tüm bu uygulamalar ile insanların alanı daha etkin kullanması ve bölgede daha çok vakit geçirmesi için Ordu Caddesi'nde uygulanacak ulaşım, yayalaşma ve kentsel tasarım projelerinin ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçlıyor.

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