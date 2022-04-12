Yarım Kalır sözleri! Sefo & Revart - Yarım Kalır şarkı sözleri! 'Yarım kalır' şarkısı hakkında bilgiler!
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Sefo ve Revart'ın birlikte söyledikleri Yarım Kalır şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 30 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sefo - Yarım Kalır sözleri nelerdir? Yarım Kalır şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında detaylar sizlerle...
Sefo Revart - yarım kalır şarkısı geçtiğimiz gün 8 Nisan 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede büyük beğeni topladı. Şarkının söz ve müziği Sefo & Revart ikilisine aittir.
SEFO & REVART - YARIM KALIR SÖZLERİ
Revart
Pek karanlık değil hava ama
Ay beliriverdi yine tepemizde
Ben dolanırım iki yaka arasında
Sen Akdeniz'de
Yarım kalır bu aşk
Kalbin imdadına yetiş
Yetiş ki can olsun yaşayacak
Pes etmedim, değil yeniliş
İlk defa
Yarım kalır bu aşk
*****
Saydı yerinde
Gidemedi daha bir adım ileri
Biliyorum art niyetinle değil
Ama bu da affedilir gibi değil (ya)
Bakmam ardıma, durmam giderken
Olduk bir olmadan yarım kalan
Vade dolmadan aldın can
Oysa sendin beni seven, yüreğe koyan
*****
Sefo
Yarım kalanlardayım
Sorma nerdeyim?
Bi' zindandayım
Karmaşık bi' zamandayım
Ellerindeyim, dardayım (of)
*****
Kafamla ben uzaydayım
Ciddiye almayın lan alaydayım
Bu en kârlı günüm ve zarardayım
Bu dünyanın içinde firardayım
Unutmuşum ben de
Olsun rahatım en derinde
Kimsin koşucam yollarında?
Mevzun geçmez ortamımda
Beni ya bana bi bırakın
Kafamı dağıttım
Zarımı attım
Ben n'aptım?
Hayalleri yaktım, ölümüne
Lafı uzattım bile bile, ama yarım kalacak