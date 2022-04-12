Yarım Kalır sözleri! Sefo & Revart - Yarım Kalır şarkı sözleri! 'Yarım kalır' şarkısı hakkında bilgiler!

Sefo Revart - yarım kalır şarkısı geçtiğimiz gün 8 Nisan 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede büyük beğeni topladı. Şarkının söz ve müziği Sefo & Revart ikilisine aittir.

SEFO & REVART - YARIM KALIR SÖZLERİ

Revart

Pek karanlık değil hava ama

Ay beliriverdi yine tepemizde

Ben dolanırım iki yaka arasında

Sen Akdeniz'de

Yarım kalır bu aşk

Kalbin imdadına yetiş

Yetiş ki can olsun yaşayacak

Pes etmedim, değil yeniliş

İlk defa

Yarım kalır bu aşk

*****

Saydı yerinde

Gidemedi daha bir adım ileri

Biliyorum art niyetinle değil

Ama bu da affedilir gibi değil (ya)

Bakmam ardıma, durmam giderken

Olduk bir olmadan yarım kalan

Vade dolmadan aldın can

Oysa sendin beni seven, yüreğe koyan

*****

Sefo

Yarım kalanlardayım

Sorma nerdeyim?

Bi' zindandayım

Karmaşık bi' zamandayım

Ellerindeyim, dardayım (of)

*****

Kafamla ben uzaydayım

Ciddiye almayın lan alaydayım

Bu en kârlı günüm ve zarardayım

Bu dünyanın içinde firardayım

Unutmuşum ben de

Olsun rahatım en derinde

Kimsin koşucam yollarında?

Mevzun geçmez ortamımda

Beni ya bana bi bırakın

Kafamı dağıttım

Zarımı attım

Ben n'aptım?

Hayalleri yaktım, ölümüne

Lafı uzattım bile bile, ama yarım kalacak

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