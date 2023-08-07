Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan sonra, yarım gram altın üretimi ve satışı ile ilgili belirsizlikler ortaya çıktı. Yarım gram altın üretiminin durup durmadığı ve satışının bitip bitmediği konusu hakkında detaylı bilgiler araştırılmaktadır. Peki, Yarım gram altın satışı bitti mi? Yarım gram üretimi durdu mu? İşte detaylar...

Gündeme gelen haberlerin ardından yarım gram altın satışı bitti mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Düğünlerde altın takmak isteyen fakat çok fazla para harcamak isteyen vatandaşların tercihi yarım gram altından yana oluyordu. Altın fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte yarım gram altın satışlarının biteceği yönünde haberler gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından yarım gram altının akıbeti araştırılmaktadır. Hem hediye olarak hem de yatırım yapacak kişiler tarafından yarım gram altının durumu merak konusu oldu. Peki, Yarım gram altın satışı bitti mi? Yarım gram üretimi durdu mu? Detaylar haberimizde...

YARIM GRAM ALTIN SATIŞI BİTTİ Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın üretimi ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. "Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de değişikliğe giden bakanlık, yarım gram altın üretimini rafa kaldırdı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, bundan böyle basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek.

YARIM GRAM ÜRETİMİ NEDEN DURDU?

Altın fiyatlarının yükselmesi ile yarım gram altın düğünlerin gözdesi haline gelmişti. Kararla birlikte yarım gram tarih oluyor. Genelgede yapılan değişiklikle basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek.

ALTIN İTHALATI 7 AYDA YÜZDE 180 ARTTI

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 217 milyar 52 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde işlenmemiş altın ithalatı yüzde 180 artarak 19,4 milyar dolar oldu.