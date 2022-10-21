İlk ara tatil tarihi, Kasım ayına kısa bir zaman kala binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Okulların açılmasıyla birlikte yoğun ders temposuna giren öğrenciler, biraz nefes almak için ara tatil tarihlerini araştırıyor. Peki, Yarı yıl tatili ne zaman? İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? (2022-2023 MEB tatil takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı tatil günleri takvimi açıklandı. Okulların en zaman tatile gireceğini merak eden öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Yarı yıl tatili ne zaman? İlk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? (2022-2023 MEB tatil takvimi) İşte detaylar haberimizde...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre;

- Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de,

- İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.