Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? merak ediliyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda yeni bir döneme geçileceğini açıkladı. Yeni sezonda yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacak. Arama motorlarında Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? Süper Lig yarı otomatik ofsayt sistemi nasıl uygulanacak? soruları aratılıyor.

Süper Lig yarı otomatik ofsayt sistemi nasıl uygulanacak? sorusu merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda yarı otomatik ofsayt sistemine geçileceğini açıkladı. Ekşi, yeni sistemin maliyetinin 2 milyon euro olduğunu belirtti. Peki, Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? Süper Lig yarı otomatik ofsayt sistemi nasıl uygulanacak?

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR?

Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek. Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak. Yeni sistemde FIFA, tartışmalı ofsayt pozisyonlarının eş zamanlı olarak yayıncılarla paylaşılacağını temin ediyor. Ayrıca pozisyonun neden ofsayt olduğu tartışmaların önüne geçmesi ve iyice anlaşılması açısından stat ekranına yansıtacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda yarı otomatik ofsayt sistemine geçileceğini açıkladı. Ekşi, yeni sistemin maliyetinin 2 milyon euro olduğunu belirtti. Yeni sistemde ofsayt pozisyonu stat ekranına yansıtılacak. Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Yarı otomatik ofsayt sistemi için yıllık maliyet 2 milyon euro ve 4 yıllık da sözleşme istiyorlar. Görüşmelerde belli bir seviyeye geldik. İnşallah önümüzdeki sezon yarı otomatik ofsayt sistemine geçmiş olacağız." dedi.