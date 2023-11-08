Yargıtay üyeleri kimdir 2023? Yargıtay Mahkemesi üyelerini kim seçer?

Yasama, yürütme ve yargıdan oluşan 3 aşamalı yargı sistemimizin tepesinde kimler olduğu merak ediliyor. Bir genel kurul tarafından göreve getirilen Yargıtay üyeleri araştırılmaktadır. Peki, Yargıtay üyeleri kimdir 2023, Yargıtay üyelerini kim seçer?

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay'ın tüm üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinden oluşur. Peki, Yargıtay üyeleri kimdir 2023, Yargıtay üyelerini kim seçer? İşte detaylar…

YARGITAY ÜYELERİNİ KİM SEÇER?

Yargıtay üyeliği seçimleri, her boş üyelik için yapılır. Seçimler, gizli oylama ile yapılır. Seçimlere, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun tüm üyeleri katılır.

Yargıtay üyeliği seçimlerinde, adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

Türk vatandaşı olmak

Hukuk fakültesi mezunu olmak

En az on yıl avukatlık yapmış olmak veya birinci sınıf hâkim ve savcı olarak en az on yıl görev yapmış olmak

Yargıtay üyeliği seçimlerinde, adayların mesleki bilgi ve deneyimleri, hukuk bilgisi ve hukuka bağlılığı, tarafsızlığı ve adalet duygusu gibi nitelikleri dikkate alınır.

Yargıtay üyeliği seçimleri, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun en geç iki ay içinde yapacağı ilk toplantıda yapılır. Seçimlere katılan üyelerin salt çoğunluğuyla seçilen aday, Yargıtay üyesi olarak atanır. Yargıtay üyelerinin görev süresi, on yıl olup, görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Aynı zamanda MADDE 8'de bu durum şu şekilde belirtilmiştir: "Yargıtay üyeleri, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından Yargıtay daire başkanlarının seçimindeki usule göre seçilir. (2) Tetkik hâkimleri, Birinci Başkanlık Kurulu tarafından Yargıtay kıdemi en fazla olan 20 tetkik hâkimi arasından seçilir."

YARGITAY ÜYELERİ KİMDİR 2023?

Birinci Başkan Mehmet Akarca

Başsavcı Bekir Şahin

Birinci Başkanvekili (Ceza)Eyüp Yeşil

Birinci Başkanvekili (Hukuk)Adem Albayrak

Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu

Genel Sekreter Fevzi Yıldırım

1. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Canan

2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk

4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler

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