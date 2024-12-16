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YARGITAY PERSONEL ALIMI | Bakanlık ve Yargıtay Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

YARGITAY PERSONEL ALIMI | Bakanlık ve Yargıtay Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?
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Yargıtay Başkanlığı ve Bakanlık, personel alımı yapacaklarını duyurdu. Alım süreci ve tarihleri hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığına personel alım yapacak. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından yayımlanan ilana göre ise yarışma sınavı ile 12 adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Yargıtay Başkanlığı başvuru şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Bakanlık ve Yargıtay Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur? Detaylar haberimizde...

BAKANLIK VE YARGITAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından yayımlanan ilana göre ise yarışma sınavı ile 12 adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olması şartı aranacak.

YARGITAY PERSONEL ALIMI | Bakanlık ve Yargıtay Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur?

BAKANLIK VE YARGITAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Adaylar başvurularını 06.01.2025 - 17.01.2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) üzerinden yapabilecek. Adaylar detaylı bilgilere Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ve "www.aile.gov.tr", "https://aile.gov.tr/pgm" adreslerinden ulaşabilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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