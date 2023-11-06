Yargıtay Başkanı Akarca, Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarına Yönelik Seminere Katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 27. Dönem adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı. Seminer, adayların mesleki bilgi ve kapasitelerinin artırılması amacıyla düzenlendi. Akarca, Filistin'deki saldırıları ve katliamı kınadığını belirtti. Yargıtay'ın tarihçesi, yönetimi, işleyişi, misyonu ve vizyonu, yargı etiği, şeffaflık ve adli kalite konularında bilgilendirme yapıldı.

Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay'da Görevlendirilen 27. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarına Yönelik Düzenlenen Bilgilendirme Seminerine Katıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 6 Kasım 2023 - 6 Ocak 2024 tarihleri arasında, mesleki bilgi ve kapasitelerinin artırılması amacıyla Yargıtay Başkanlığında görevlendirilen 155 hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.

Coğrafyamızın zor bir süreçten geçtiğini belirterek sözlerine başlayan Yargıtay Başkanı Akarca; Filistin'de yaşanan saldırıları ve dünyada eşi benzeri olmayan katliamı şiddetle kınadığını ifade etti.

Akarca; "Savaşın bir ahlakı ve hukuku vardır. Sivilleri, çocukları, kadınları, cami, kilise, okul, hastane ve ambulansları hedef alarak günlerdir dünyanın gözü önünde katliam yapılmaktadır. Bu katliamları yapan savaş suçluları mutlaka bir gün hukuk karşısında hesap vereceklerdir. Hepimiz bunun takipçisiyiz." dedi.

Yargıtay'ın tarihçesi, yönetimi, işleyişi, misyonu ve vizyonu, yargı etiği, şeffaflık ve adli kalite konularında bilgilendirme yapılan seminere Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da katıldı.