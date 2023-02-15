Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan kimdir? Ömer Uğur Gençcan hayatı ve biyografisi!

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Gençcan'ın görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin başkanını belirlemek için seçim yapıldı. Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğunun oyunu alan Gençcan, yeniden Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin başkanı oldu. Peki, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan kimdir? İşte,Ömer Uğur Gençcan hayatı ve biyografisi!

ÖMER UĞUR GENÇCAN KİMDİR?

24.10.1958 tarihinde Buldan'da doğmuştur. İzmir Namık Kemal Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Devrekâni'de yedek subay olarak yapmıştır.

İzmir hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Gençcan; sırasıyla Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği; Ağrı, Ayaş Hâkimliği ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

25.07.2005 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ömer Uğur Gençcan, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 26.01.2015 tarihinde ilk kez, 29.01.2019 tarihinde ikinci kez Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçilmiş olup, 15.02.2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda üçüncü kez Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiştir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.