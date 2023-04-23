Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kanal D yayın akışında Yargı dizisini göremeyen kullanıcılar dizinin akıbetini araştırmaya başladı. Peki, Yargı yok mu, neden yok? Yargı neden yayınlanmıyor? Yargı bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

Başrolünde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı aldığı Yargı, Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kanal D'nin yayın akışında Yargı dizisini göremeyen kullanıcılar tarafından dizinin neden akışta yer almadığı araştırılmakta. Yargı dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Yargı yok mu, neden yok? Yargı neden yayınlanmıyor? Yargı bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

YARGI SON BÖLÜM NE OLDU?

Başta Ceylin olmak üzere Ilgaz büyük bir özveri sonucunda aklanmıştır. Fakat Ilgaz'ı haksız yere suçlayanlar durmayacaktır. Şimdi kurduğu oyunları bozulan düşman, artık içeride tutamadıkları daha güçlü bir Ilgaz ile de uğraşmak zorundadır. Yekta'nın Ceylin ve Eren ile yaptığı iş birliği sonucu gözaltına alınan Ömer, kendisini Özcan ve Turgut Ali'nin karşısında bulunur. Şimdi kendini aklama ve savunma sırası ondadır. Yekta'nın cephe değiştirmesi Ömer'in tüm oyununu bozmuş gibidir. Ancak her zaman olduğu gibi Ömer'in bir çıkış yolu daha vardır...

Gençlerin Eyüp'ten Ömer'e giden yoldaki delili yakalama planı başarılı olsa da Eyüp sırra kadem basmıştır. Gençler bu yüzden kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulurlar. Buradan da yine kendi çabalarıyla kurtulabilecek midir?

YARGI YOK MU, NEDEN YOK?

Kanal Din yayın akışında 23 Nisan Pazar günü Yargı dizisi yer almamaktadır. Kanalın paylaşımına göre bu hafta Bekle Beni Sevgilim Türk filmi yayınlanacağı için Yargı yayınlanmayacaktır.