14 Mayıs 2023 Pazar günü sevdikleri dizileri takip etmek isteyen izleyiciler yayın akışında takip ettikleri dizileri göremeyince detaylı araştırmalar yaptılar. Bu konuda en çok merak edilen dizilerden biri Yargı oldu. Peki, Yargı yok mu? Yargı neden yok, bugün yayınlanmayacak mı?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Yargı dizisi takipleri yeni bölümü heyecanla bekliyor. Ama yayın akışında Yargı dizisini göremeyenler Yargı yok mu? 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü Yargı neden yok, bugün yayınlanmayacak mı gibi konular araştırdı

14 MAYIS 2023 PAZAR SEÇİM GÜNÜ YARGI NEDEN YOK?

Bugün seçim olması dolayısıyla kanallar seçim özel programları ile ekrana çıkıyor. Yargı dizi de bu nedenle ekranda olmayacak bu akşam Yargı dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

İşte yayın akışı: