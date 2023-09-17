Kanal D'de ekranlara dönme hazırlığında olan Yargı dizisi, yeni sezonuyla merakla bekleniyor. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in üstlendiği bu dizinin fragmanı da sonunda yayınlandı. Şimdi, yeni sezonun yaklaşmasıyla birlikte, herkes "YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN? Yargı 3. Sezon tarihi belli oldu mu, bugün var mı? Yargı üçüncü sezon olacak mı??" sorularını sormaya başladı. İşte detaylar…

Bu uzun aranın ardından geri dönecek olan dizi, izleyicileri sürükleyici hikayesi ve heyecan verici sahneleriyle büyülemeyi amaçlıyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte, karakterlerin yaşadığı olaylara daha yakından tanık olacak ve büyüleyici dünyalarına daha fazla dalacaksınız. Peki, YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN? Yargı 3. Sezon tarihi belli oldu mu, bugün var mı? Yargı üçüncü sezon olacak mı? İşte detaylar…

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yargı dizisi 3. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 24 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olan yeni sezon, Pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımı olmaya devam edecek. Yargı dizisi hayranları için heyecan dolu bir süreç başlıyor ve bekleyişleri sona eriyor.

YARGI 3. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU, BUGÜN VAR MI?

Yargı dizisi sosyal medya kanallarından paylaşılan fragmanda yeni sezonun 24 Eylül Pazar günü izleyicilerle buluşacağı kesinleşti. Ay Yapım imzalı dizi, her pazar seyircilerin önüne çıkacak.

YARGI DİZİSİ KONUSU

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır. Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.

https://www.youtube.com/watch?v=DPihvTdY97U

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu