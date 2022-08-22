Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı 2.sezon ne zaman başlıyor? Yargı dizisi oyuncu kadrosu

Ay Yapım'ın projesi olan Yargı dizisi ilk gösterime girdiğinden beri her yayınlandığı akşam seyirciyi ekrana kitledi. Baş rollerinin Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in oynadığı dizi 19 Eylül 2021 tarihinde seyirci ile tanıştı. İki başrol oyuncu daha önce de başka platformda Aşk 101 adlı dizide ikiliydi bu nedenle hayranlarının ilgisini daha fazla çekti. Peki, Yargı dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor?

Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı yönetmenliğini ise Ali Bilgin'in yönettiği Yargı dizisi, her Pazar izleyiciyle buluşup Kanal D ekranlarında reyting kırmayı başardı. 29 Mayıs Pazar günü sezon finaliyle akıllarda yeni sezonda neler olacak? Soru işaretleri bırakan dizi sosyal medyada da popüler oldu. İzleyiciler sosyal medya üzerinden dizi hakkında yorumlarını yapıyordu. Merakla beklenen Yargı dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı 2.sezon tarihi ne zaman?

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın yeni sezonu için seyirciler gün saymaya başladı. Heyecanlı bekleyiş 18 Eylül Pazar akşamı son bulacak. 20 Ağustos Cumartesi günü çekimlerine başlanan dizi yakın zamanda izleyici ile buluşacak.

YARGI DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yaşanan bir cinayet, savcı Ilgaz ve gözü kara avukat Ceylin'in yollarını birleştirmesini konu alan dizide son bölüm izleyicileri meraklandırdı. 6 ay sonrasının gösterildiği sahnede Ceylin'in üstü başı kan içerisindeydi ve elinde bıçak vardı. Komiser Eren ise kızgın şekilde Ceylin'i tutuklamak için evine gitmişti. Seyirci neler olduğunu anlayamazken komiser Eren, Ceylin'e "Ilgaz'ı neden öldürdün?" sorusunu yöneltir. Son sahnesi bu şekilde olan dizi kafalarda soru işaretleri bıraktı ve izleyicisinin heyecanına heyecan kattı. Seyirci yeni sezonun başlamasını bekliyor.

YARGI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Pınar Deniz

Kaan Urgancıoğlu

Hüseyin Avni Danyal

Uğur Polat

Mehmet Yılmaz Ak

Zeyno Eracar

Uğur Aslan