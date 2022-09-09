Kanal D'nin en beğenilen dizilerinden olan Yargı 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Yargı dizisinin hayranları dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak, yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak merak etti. Peki, Yargı yeni sezon ne zaman 2022? Yargı yeni sezon tarihi belli oldu mu, resmi açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan aksiyon, dram, psikolojik gerilim, polisiye ve hukuk türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak 2022? Kanal D Yargı dizisi 2. sezonu ne zaman, hangi gün, hangi ayda başlayacak?

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Yargı yeni sezonuyla 18 Eylül Pazar akşamı 20.00'de Kanal D'de!

Yargı dizisinin yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi 18 Eylül Pazar günü yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

YARGI 2. SEZON TANITIM FRAGMANI İZLE!

YARGI 2. SEZON TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet, Yargı dizisinin yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı.

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yargı dizisi geçtiğimiz sezon her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. Bu sezon da aynı şekilde yayın hayatına devam etmesi bekleniyor.

YARGI OYUNCULARI KİMLER ?

Ana karakterler

Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu): Kaya ailesinin büyük oğlu, Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır.

Ceylin Erguvan (Pınar Deniz): Erguvan ailesinin ortanca kızı, avukattır.

Metin Kaya (Hüseyin Avni Danyal): Kaya ailesinin babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir.

Yekta Tilmen (Uğur Polat): Engin'in babasıdır. Tilmen Hukuk'un kurucusu, avukattır.

Pars Seçkin (Mehmet Yılmaz Ak): Hakime Neva'nın abisi, Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır.

Eren Duman (Uğur Aslan): Ilgaz'ın yakın arkadaşıdır. Emniyette cinayet büro komiseridir.

YARGI KONUSU NEDİR?

Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır ve mesleğini kendi kurallarına göre yapar. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.