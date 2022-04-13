Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı yeni bölümde ne olacak? Yargı 29. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Yargı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yargı dizisinin 29. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yargı konusu nedir? Yargı 29. Fragmanı nasıl izlenir! Yargı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı 29. Bölüm Fragmanı yayında! Ceylin, Çınar'ı şikayet ediyor!

Tüm olanları öğrenen Ceylin büyük şaşkınlığa uğrar. Polisi arar. Ilgaz is Çınar'a çok kızgındır.

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı dizisi 28. Bölümde Yekta, Ceylin'i babası Zafer'in öldürüldüğü yere getiriyor! 10 Nisan Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 28. yeni bölümünde neler oldu? Yargı 28. bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 28. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yargı heyecanla beklenen 28. Bölümünde yaşanan olaylara ve yeni bölüm, TV yayınından hemen sonra tek part ve HD kalitede burada! Yargı 28. Bölümde neler yaşandı? Yargı 28. Bölüm full izle! Yargı dizisi 28. Bölümde neler oldu? Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de!

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