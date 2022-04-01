Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı yeni bölümde ne olacak? Yargı 16. Bölüm fragmanı
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Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yargı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yargı 16. fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yargı 16. bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Yargı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yargı dizisinin 16. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yargı konusu nedir? Yargı 16. Fragmanı nasıl izlenir! Yargı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.
Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat'ın kalemi çoktan kırılmıştır.