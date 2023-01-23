Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 52. bölüm fragmanı izle! Yargı yeni bölüm fragmanı izle!

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YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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YARGI DİZİSİ 52. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla