Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Yargı dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çeken Yargı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin sevenleri yeni bölüm fragman yayınladı mı diye araştırıyor. Peki, Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 43. bölüm fragmanı izle! Yargı 43. Bölüm yeni fragman izle! Yargı 43. bölüm 2. fragmanı!

YARGI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yargı 43. bölüm 2. fragmanı 11 Kasım tarihinde izleyicileri ile buluştu.

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yargı dizisi her hafta Pazar günü Kanal D'de yayınlanıyor.

YARGI KONUSU NE?

Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır ve mesleğini kendi kurallarına göre yapar. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.