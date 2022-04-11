Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölümde ne olacak? Yargı 29. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Yargı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yargı dizisinin 29. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yargı konusu nedir? Yargı 29. Fragmanı nasıl izlenir! Yargı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı dizisi 28. Bölümde Yekta, Ceylin'i babası Zafer'in öldürüldüğü yere getiriyor! 10 Nisan Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 28. yeni bölümünde neler oldu? Yargı 28. bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 28. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yargı heyecanla beklenen 28. Bölümünde yaşanan olaylara ve yeni bölüm, TV yayınından hemen sonra tek part ve HD kalitede burada! Yargı 28. Bölümde neler yaşandı? Yargı 28. Bölüm full izle! Yargı dizisi 28. Bölümde neler oldu? Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de!

Yargı'nın 10 Nisan Pazar günü yayınlanan 28. Bölümde Ceylin, babasının öldüğü binada şok manzarayla karşılaşıyor!

Ilgaz yakaladığı ipuçları sayesinde tek başına çıktığı yolda nihai gerçeğe ulaşmıştır ve bu gerçek onu kahretmiştir. Üstelik bu gerçeğin tam kalbinde olan Ceylin'in psikolojisi harap haldedir ve düştüğü yerden kalkmak için Ilgaz'a ihtiyacı vardır. Ilgaz bu büyük sırrın bilgisine sahipken sevdiği kadına karşı nasıl bir tutum takınacaktır?

Pars ve Eren ikilisinin gizli yürüttükleri soruşturma gün ışığına çıkmıştır. Ilgaz ile yolları kesiştiğinde tüm parçalar onlar için de usul usul yerine oturmuştur. Şimdi herkesin yüzleşmesi gereken meseleler ortaya çıkmışken, kim nasıl bir tavra bürünecektir?

Hayata sımsıkı tutunmak isteyen Ceylin, hayatında ilk büyük kararlar almıştır. Bu kararlarında Ilgaz'ı en yakınında, gücünü aldığı kaynak olarak gören Ceylin, ortaya çıkabilecek olan gerçeklerden henüz habersizdir. Her şeye rağmen yola devam etmek mümkün olabilecek midir?

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