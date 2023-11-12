KANAL D'nin sevilen dizisi Yargı Pazar günü 71. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yargı yeni bölüm (71. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Yargı YENİ BÖLÜM (71. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Yargı Her Pazar KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yargı 71. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Yargı Yeni bölüm (71. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

YARGI YENİ BÖLÜM (71. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Yargı her Pazar KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Yargı yeni bölümü her çarşamba saat 20.00'de KANAL D ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Yargı Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

YARGI 71. BÖLÜM FRAGMAN İZLE (LİNK)

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

KANAL D'nin sevilen dizisi "Yargı" her Pazar akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Yargı " her çarşamba saat 20.00'de KANAL D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

YARGI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

YARGI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi her hafta pazar akşamı ekrana geliyor. Dizi İstanbul'un farklı noktalarında çekiliyor.