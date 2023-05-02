Yargı son bölümde Ilgaz öldü mü ve Yargı 3. sezon olacak mı, ilk bölüm ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kanal D ekranın sevilen dizisi Yargı dizisi 3. sezon olacak mı ve Yargı 3. sezon ne zaman başlayacak soruları seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Yargı son bölümde Ilgaz öldü mü? Yargı 3. sezon olacak mı, ilk bölüm ne zaman?

Dizi başından beri 2 sezon olarak hazırlanan Yargı dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakaladı. Ardından, Yargı son bölümde Ilgaz öldü mü ve Yargı 3. sezon olacak mı, ilk bölüm ne zaman soruları gündeme geliyor. Konuya ilişkin Ay Yapım ve Kanal D'den yapılan ortak açıklama yapıldı. Yargı son bölümde Ilgaz öldü mü? Yargı 3. sezon olacak mı, ilk bölüm ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

YARGI SON BÖLÜMDE ILGAZ ÖLDÜ MÜ?

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Zeyno Eracar, Uğur Polat ve Hüseyin Avni Danyal'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi, her pazar akşamı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Konusu ve oyunculuk performansıyla reytinglerde istenilen başarıya ulaşan dizi, yeni sezonda da ekranda olacak.

YARGI 3. SEZON OLACAK MI?

Dizi başından beri 2 sezon olarak hazırlanan Yargı dizisi reytinglerde istenilen başarıyı yakaladığı için yeni sezonda da ekrana gelecek. Ay Yapım ve Kanal D'den yapılan ortak açıklamada "Yargı 3. sezonda da sizlerle" denilerek yeni sezon müjdesi verildi.

Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizinin reytingleri azalmak yerine artınca diziye devam kararı alındı. Ay Yapım ve Kanal D "Yargı 3. sezonda da sizlerle" mesajıyla fenomen dizinin yeni sezonda da süreceğini ilan etti. Pazar akşamları seyirciyle buluşan "Yargı" 14 Mayıs'taki seçim süreci nedeniyle 63. bölümünde yani 7 Mayıs'ta sezon finali yapacak.

YARGI SEZON FİNALİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 30 Nisan 2023 Pazar günü yayınlanan 62. Bölümünde Ilgaz'ın ölüm haberi sevdiklerini yasa boğuyor!

Ilgaz'ın arayışı hayatını yıkıp dağıtacak olan noktada sonlanmak üzeredir artık; kaderi, adalet bekçisi gibi gördüğü Turgut Ali'nin tuttuğu silahın namlusunun ucundadır. Hayatında gördüğü en büyük ihanet olacak kurşunlarla vurulmadan önce, Turgut Ali'yle ilgili öğreneceği bambaşka gerçekler vardır.

Ceylin, Parla'nın kayıp olduğunu duyar duymaz hemen harekete geçer. Ancak bu yolun sonu öyle bir yere bağlanır ki, Eren ve Ceylin kendilerini acı dolu bir bilinmezliğin içinde çırpınırken bulurlar.

Ilgaz'ın acı haberini Eren'den alan Ceylin'in de ruhu ölür adeta. Ancak bir yandan da yapmadığı bir şeyle suçlanmaktadır, üstelik saklaması gereken bir sırrı da yüklenmişken.

Ilgaz'ın haberi herkesi mahveder; ancak Metin ve Çınar'ın herkesten daha büyük olan acısı onları bambaşka bir sınava sürükler…

Yekta yine kendisinden beklenmeyecek bir hamle yaparak cinayet soruşturmasına dahil olurken, Ömer'in herkesten bir adım önde giden planları başarıyla ilerlemektedir…

Ceylin, Ilgaz'ın acısıyla baş etmeye çalışırken adeta boşlukta uçuşan bir yaprak gibi hissizleşmiş ve hayattan kopmak üzeredir. Ancak gerçeği bulmak için mücadele gücü verecek bir bilgi, ona beklemediği bir anda gelecek ve bir nebze de olsa yaşama tutunmasına sebep olacaktır.

YARGI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yargı sezon finali bölümüyle 7 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.