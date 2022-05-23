Yargı sezon finali ne zaman? Yargı bitiyor mu, ne zaman bitiyor? - Haberler

Yargı sezon finali ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şimdiye kadar hep gülen taraf olan Yekta Tilmen cephesinde ufak da olsa bazı gedikler açılmaya başlamıştır. Bir yandan Pars'ın hazırladığı iddianame ile Serdar'ın şüpheli sıfatından çıkması onun işine yarıyorken, diğer taraftan da beklemediği, ona karşı hazırlanan planı henüz daha başlamadan bozabilecek midir? Yargı sezon finali ne zaman? Yargı bitiyor mu, ne zaman bitiyor?

YARGI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Yargı'nın sezon finali bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Her bölümü heyecanla takip edilen yapımın sezon finali belli oldu. Pınar Deniz, Instagram hesanından dizinin 34. bölüm senaryosundan bir kare paylaşarak, ''Peki bu nasıl bir final? Peki benim okurken bu kadar ağlamam normal mi'' notunu düştü. Yayınlanan 33. bölüm Yargı fragmanında ise sezon finaline son iki bölüm kaldığı duyurusunda bulunuldu. Buna göre Yargı sezon finali 29 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek 34. bölümüyle gerçekleşecek.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şimdiye kadar hep gülen taraf olan Yekta Tilmen cephesinde ufak da olsa bazı gedikler açılmaya başlamıştır. Bir yandan Pars'ın hazırladığı iddianame ile Serdar'ın şüpheli sıfatından çıkması onun işine yarıyorken, diğer taraftan da beklemediği, ona karşı hazırlanan planı henüz daha başlamadan bozabilecek midir? Ayrılığın acısı ile kendince baş etmeye çalışan Ilgaz, bir yandan da iyiden iyiye çözüme yaklaştığı Zafer cinayeti ile derinlemesine uğraşmak zorundadır. Bu vakada kader tarafından tekrar yolları birleşen Ilgaz ve Ceylin hem yollarını ayırmayı hem de birlikte hareket etmeyi dengede tutabilecek midir?

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