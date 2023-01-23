Kanal D ekranlarının sevilen dizisi olan Yargı'da son bölümde olanlar izleyicinin dikkatlerini çekti. Sevilen karakterlerden biri olan Savcı Pars'ın son bölümde ölüp ölmediği ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Yargı Pars öldü mü? Yargı Savcı Pars ölecek mi?

Yargı dizisinin son bölümünde olanlar seyirci tarafından heyecanla takip edildi. Savcı rolünde olan Pars karakterinin ölüp ölmediği izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında Yargı Pars öldü mü? Yargı Savcı Pars ölecek mi? araması yapılıyor. Detaylar haberimizde...

YARGI PARS ÖLDÜ MÜ?



Kanal D dizisi olan Yargı'da son bölümde Savcı Pars'ın olduğu aracın patlama sahnesinin ardından Pars öldü mü? sorusu merak edildi. Pars karakterinin ölüp ölmediğini yeni bölüm ile beraber öğreneceğiz. Henüz Savcı Pars'a ne olduğu belirtilmedi.

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

Mehmet Yılmaz Ak, 08 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da doğdu ve 35 yaşındadır. Kova burcudur. Sinema ve dizi oyuncusu, ayrıca oyun yazarıdır. 177 cm boyunda ve 75 kilodur. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Birçok özel tiymatro da görev yapan Mehmet Yılmaz Ak,2008 yılında Beşinci Basamak adlı oyunu yazmış ve Mitos Boyut yayınlarından isyon ödülüne layık görülmüştür. Ben de Özledim dizisi ile televizyon dünyasına adım atmış; daha sonra Kırık Kalpler Bankası ve Nekro sinema filmlerinde rol almıştır.

Mehmet Yılmaz Ak, 2016 yılında Show TC ekranlarında yayımlanan; başrolü Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı İçerde dizisinin kadrosunda yer aldı ve bu dizide Yaşar karakterini canlandırdı.2018'de Dudullu Postası ve Çukur dizilerinde oynadı. 2019'da rol aldığı Hakan: Muhafiz dizisinde Tekin, Peri adlı sinema filminde Kemal karakterini canlandırdı.