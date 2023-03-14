Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yargı dizisinden ayrılan Pars karakteri merak konusu oldu. Peki, Yargı Pars diziden neden ayrıldı? Mehmet Yılmaz Ak Yargı dizisinden neden ayrıldı? İşte detaylar...

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisi konusuyla dikkat çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Yargı, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yargı dizisinden ayrılan Mehmet Yılmaz Ak araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yargı Pars diziden neden ayrıldı? Mehmet Yılmaz Ak Yargı dizisinden neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

YARGI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ailesini sapasağlam bir araya getiren Ilgaz, Balkan mafyası vakasını tam olarak çözmeden bırakmama niyetindedir. Herkese bir şekilde zarar veren ve zor zamanlar geçirten bu çeteyi çökertmek ve ailesini tekrar bir arada tutmak en büyük amacıdır. Özge için tehlike çanları çalmaktadır, ucu herkese değen büyük bir oyunun içerisine düşmüştür ancak onu bu cendereden çıkartabilecek beklenmedik bir yol arkadaşı edinecektir. Art arda gelen ölüm haberleri herkesi perişan etmiştir. Defne'nin psikolojisini düzeltmek ise gençlere ve Merdan'a kalmıştır.

Yekta Ilgaz'ın dosyasına eski bir tanıdığı vasıtasıyla müdahil olabilmiştir. Kendisine kurulan oyunu Ömer sayesinde öğrenen Yekta için karşı hamlede bulunacağı bir plan yapma zamanıdır.

YARGI PARS DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Yargı dizisinde Savcı Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, 56.bölümde diziye veda etmiştir. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonrası süreçte zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı anlayış ve saygıyla karşılayan, iki sezondur beraber çalıştığım Ay Yapım ailesine ve tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullanmıştır.