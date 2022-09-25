Ay Yapım'ın projesi olan Yargı dizisi ilk gösterime girdiğinden beri her yayınlandığı akşam seyirciyi ekrana kitledi. Baş rollerinin Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in oynadığı dizi 19 Eylül 2021 tarihinde seyirci ile tanıştı. İki başrol oyuncu daha önce de başka platformda Aşk 101 adlı dizide ikiliydi bu nedenle hayranlarının ilgisini daha fazla çekti. Peki, Yargı ne zaman? Yargı fragman yayınlandı mı? 25 Eylül Yargı saat kaçta, hangi kanalda?

Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı yönetmenliğini ise Ali Bilgin'in yönettiği Yargı dizisi, her Pazar izleyiciyle buluşup Kanal D ekranlarında reyting kırmayı başardı. 29 Mayıs Pazar günü sezon finaliyle akıllarda yeni sezonda neler olacak? Soru işaretleri bırakan dizi sosyal medyada da popüler oldu. İzleyiciler sosyal medya üzerinden dizi hakkında yorumlarını yapıyordu. Pazar günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Yargı ne zaman? Yargı fragman yayınlandı mı? 25 Eylül Yargı saat kaçta, hangi kanalda?

YARGI NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi Pazar günü saat 20:00'da izleyici ile buluşacak. Baş rollerinin Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in oynadığı dizi yeni sezonda da büyük izleyici kitlesine hakim olarak devam ediyor.

YARGI FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi Pazar günü saat 20:00'da ekranlara gelecek. İzleyiciler ise Yargı yeni bölümde neler olacağını merak ediyor ve fragmanı araştırıyor. Yargı dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Yargı dizisinin 36. Bölüm fragmanı haberimizin en sonunda yer alıyor.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı 'Savcı Ilgaz' ile Pınar Deniz'in hayat verdiği 'Avukat Ceylin'in bir davayla kesişen yollarının ipuçların ı veren tanıtım izleyiciye sürükleyici bir projenin sinyallerini veriyor.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.