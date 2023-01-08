Ekranların sevilen dizisi Yargı yeni bölümleriyle hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Vatandaşlar diziyi tam saatinde izlemek için, Yargı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Yargı yeni bölümleri hangi gün? Pazar günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Yargı hangi gün? Yargı dizisi yeni bölümleri hangi gün? Yargı ne zaman, saat kaçta? Yargı hangi kanalda? İşte detaylar...

Yargı final mi yaptı, bitti mi? Yargı yeni bölümü neden yok? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı! Yargı günü mü değişti?

Yargı dizisi yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Diziyi tam gününde ve saatinde izlemek isteyenler, Yargı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Yargı yeni bölümleri hangi gün? Pazar günü mü? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yargı dizisi her hafta Pazar günü sata 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

YARGI YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Yargı yeni bölümleri Pazar günü yayınlanıyor. Ek olarak 8 Ocak 2023 günü dizi 1 hafta ara vereceği için yeni bölümü olmayacak. Dizinin haftaya yayınlanması bekleniyor.

YARGI KONUSU NEDİR?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu): Kaya ailesinin büyük oğlu, Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır.

Ceylin Erguvan (Pınar Deniz): Erguvan ailesinin ortanca kızı, avukattır.

Metin Kaya (Hüseyin Avni Danyal): Kaya ailesinin babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir.

Yekta Tilmen (Uğur Polat): Engin'in babasıdır. Tilmen Hukuk'un kurucusu, avukattır.

Pars Seçkin (Mehmet Yılmaz Ak): Hakime Neva'nın abisi, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısıdır.

Eren Duman (Uğur Aslan): Ilgaz'ın yakın arkadaşıdır. Emniyette cinayet büro komiseridir.