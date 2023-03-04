Ekranların beğenilen dizisi Yargı yeni bölümleriyle hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Vatandaşlar diziyi tam saatinde izlemek için, Yargı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Yargı yeni bölümleri hangi gün? Pazar günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Yargı hangi gün? Yargı dizisi yeni bölümleri hangi gün? Yargı ne zaman, saat kaçta? Yargı hangi kanalda? İşte detaylar...

Yargı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Yargı dizisi yeni bölümleri hangi gün? Cumartesi mi Pazar mı? Yargı dizisi yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Diziyi tam gününde ve saatinde izlemek isteyenler, Yargı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Yargı yeni bölümleri hangi gün? Pazar günü mü? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yargı dizisi her hafta Pazar günü sata 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

YARGI YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Yargı yeni bölümleri Pazar günü yayınlanıyor. Ayrıca dizi bazı günler tekrar bölümleriyle de ekranlara geliyor. Fakat yeni bölümleri Pazar günü yayınlanmaktadır.

YARGI KONUSU NEDİR?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler