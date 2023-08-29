Yargı dizisi ne zaman başlıyor sorusu araştırılmaktadır. Yargı yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, Yargı ne zaman başlıyor? Yargı dizisi yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, 7 Mayıs günü sezon finali yapmıştı. Başrolünde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı'nın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. İzleyiciler tarafından Yargı ne zaman başlayacak? sorusu araştırılmaktadır. Yargı 3.sezonu merak konusu oldu. Peki, Yargı ne zaman başlıyor? Yargı dizisi yeni sezon ne zaman? Detaylar haberimizde...

YARGI KONUSU NE?

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulaşacaklardır.

YARGI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yargı dizisinin 3.sezonu ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın yeni sezonu hakkında net bir tarih olmasa da Eylül ayının son haftası içerisinde yayınlanması beklenmektedir.