Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun oynadığı sevilen dizi Yargı'nın yeni sezonda ne zaman yayına çıkacağı merak ediliyor. Peki, Yargı ne zaman başlıyor? Yargı 2.sezon tarihi ne zaman 2022?

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın yeni sezon tarihi belli oldu. Yaz dönemi bitmesiyle beraber dizinin sevenleri 2. sezonu araştırmaya başladı. Peki, Yargı ne zaman başlıyor? Yargı 2.sezon tarihi ne zaman 2022? İşte detaylar haberimizde...

YARGI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan Yargı dizisinin 2. sezonunun 18 Eylül'de ekranlara gelmesi bekleniyor.

YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Yargı'da altı aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin'in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren öfkeyle Ceylin'in kapısını çaldı. Eren, Ceylin'i tutukladığını söyler, kelepçeyi taktığı gibi arabaya bindirir ve karakola götürür. Bu esnada Ceylin'in ne yaptığını izleyici anlayamaz.

Ancak daha sonra Eren, izleyicilerin merak ettiği o soruyu sorar. "Ilgaz Kaya'yı neden öldürdün?" bu esnada Ceylin, sadece Eren'in yüzüne bakar. Heyecanlı bir sezon finali yapan Yargı, arkasında pek çok soru bırakarak ekranlardan ayrıldı.

YARGI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz,

Kaan Urgancıoğlu,

Hüseyin Avni Danyal,

Uğur Polat,

Mehmet Yılmaz Ak,

Zeyno Eracar,

Ali Seçkiner Alıcı,

Başak Gümülcinelioğlu,

Uğur Aslan,

Nergis Öztü