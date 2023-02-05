Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu ve Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu sorularına yanıt aranıyor. Yargı dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Peki, Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu? Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu?

Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu ve Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu soruları gündeme geliyor. Kanal D ekranında yayınlanan Yargı dizisi son bölümde izleyiciyi merakta bırakan bir son ile bitti. Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu veIlgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu merak ediliyor. Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu? Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu? Detaylar haberimizdedir…

YARGI METİN AMİR ÖLDÜ MÜ?

Bu akşam Yargı dizisi Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile seyircisi ile buluşuyor. Ilgaz'ın babası Metin Amir ölecek mi merak ediliyor. Ancak Metin Amir'in durumu hakkında yeni bir gelişme yoktur.

YARGI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Olay yerinde Defne'nin çantasının bulunması ile birlikte Ilgaz'ın dünyası başına yıkılır. Üstelik Metin'in durumu kritiktir, kendileriyle uğraşan bu çetenin yapabileceği kötülüklerin büyüklüğü artık herkesi tedirgin etmektedir.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu