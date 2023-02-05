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Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu? Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu?

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Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu? Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu?

Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu ve Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu sorularına yanıt aranıyor. Yargı dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Peki, Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu? Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu?

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Yargı dizisi Metin Amir diziden ayrılıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinden çıkıyor mu?Yargı dizisi Metin Amir diziden ayrılıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinden çıkıyor mu?

Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu ve Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu soruları gündeme geliyor. Kanal D ekranında yayınlanan Yargı dizisi son bölümde izleyiciyi merakta bırakan bir son ile bitti. Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu veIlgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu merak ediliyor. Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu? Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu? Detaylar haberimizdedir…

Bu akşam Yargı dizisi Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile seyircisi ile buluşuyor. Ilgaz'ın babası Metin Amir ölecek mi merak ediliyor. Ancak Metin Amir'in durumu hakkında yeni bir gelişme yoktur.

Olay yerinde Defne'nin çantasının bulunması ile birlikte Ilgaz'ın dünyası başına yıkılır. Üstelik Metin'in durumu kritiktir, kendileriyle uğraşan bu çetenin yapabileceği kötülüklerin büyüklüğü artık herkesi tedirgin etmektedir.

Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu? Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu?

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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