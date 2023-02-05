Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu? Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu?
Gündem Haberleri
Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu ve Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu sorularına yanıt aranıyor. Yargı dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Peki, Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu? Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu?
Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu ve Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu soruları gündeme geliyor. Kanal D ekranında yayınlanan Yargı dizisi son bölümde izleyiciyi merakta bırakan bir son ile bitti. Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu veIlgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu merak ediliyor. Yargı Metin Amir öldü mü, ne oldu? Ilgaz'ın babası Metin Amir ölüyor mu? Detaylar haberimizdedir…
Bu akşam Yargı dizisi Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile seyircisi ile buluşuyor. Ilgaz'ın babası Metin Amir ölecek mi merak ediliyor. Ancak Metin Amir'in durumu hakkında yeni bir gelişme yoktur.
Olay yerinde Defne'nin çantasının bulunması ile birlikte Ilgaz'ın dünyası başına yıkılır. Üstelik Metin'in durumu kritiktir, kendileriyle uğraşan bu çetenin yapabileceği kötülüklerin büyüklüğü artık herkesi tedirgin etmektedir.
Ceylin: Pınar Deniz
Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu
Metin: Hüseyin Avni Danyal
Eren: Uğur Arslan
İnci: Ece Yüksel
Engin: Onur Durmaz
Yekta: Uğur Polat
Pars: Mehmet Yılmaz Ak
Çınar: Arda Anarat
Defne: Beren Nur Karadiş
Gül: Zeyno Eracar
Parla: Zeynep Atılgan
Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk
Zafer: Ali Seçkiner Alıcı
Makbule: Özlem Çakar
Osman: Onur Özaydın
Neva: Başak Gümülcinelioğlu