Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi büyük ilgiyle takip ediliyor. Ekranlarda geldiği ilk günden beri sıkı sıkıya takip edilen Yargı dizisi hakkında Yargı Ilgaz öldü mü? Yargı final mi yapıyor, bitti mi? Yargı Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı, neden? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Yargı Ilgaz öldü mü? sorusu dün akşam Yargı dizisinin ekranlara gelmesinin ardından aratıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük izleyici kitlesine hakim olan dizide yer alan Ilgaz karakterinin ölüp ölmediği ise merak edildi. Dizinin seyircileri dün akşam yayınlanan bölümün ardından arama motorlarında Yargı Ilgaz öldü mü? Yargı final mi yapıyor, bitti mi? Yargı Kaan Urgancıoğlu diziden ayrıldı mı, neden? soruları aratıldı.

YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ?

Kanal D'nin dizisi olan Yargı'da dün akşam Ilgaz'ın cenazesi yapıldı. Dizinin son sahnesinde ise Ceylin'in Ilgaz'ı gördüğü gösterildi.

YARGI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Sevilen diziler arasında yer alan Yargı dizisi dün akşam itibari ile sezon finali yaptı.