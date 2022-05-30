Yargı Ilgaz öldü mü? Yargı dizisi Savcı Ilgaz Kaya ölüyor mu? Yargı Kaan Urgancıoğlu ayrıldı mı? - Haberler

Yargı Ilgaz öldü mü? Yargı dizisi Savcı Ilgaz Kaya ölüyor mu? Yargı Kaan Urgancıoğlu ayrıldı mı?
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı sezon finali yaparak izleyesicisine veda etti. Yargı Savcı Ilgaz Kaya karakterini oynayan Kaan Urgancıoğlu diziden mi ayrılıyor sorusu gündeme geliyor. Peki, Yargı Ilgaz öldü mü? Yargı dizisi Savcı Ilgaz Kaya ölüyor mu?
Yargı Ilgaz öldü mü ve Yargı dizisi Savcı Ilgaz Kaya ölüyor mu soruları gündeme geliyor. Başarılı dizi Yargı, sezon finali yaparak seyircisine veda etti. Kaan Urgancıoğlu diziden mi ayrılıyor ve Yargı Ilgaz öldü mü sorularına seyirciler tarafından yanıt aranıyor. Yargı Ilgaz öldü mü? Yargı dizisi Savcı Ilgaz Kaya ölüyor mu? Kaan Urgancıoğlu diziden mi ayrılıyor? Detaylar haberimizdedir….
Yargı dizisi Savcı Ilgaz Kaya karakterini oynayan Kaan Urgancıoğlu diziden mi ayrılıyor ve Yargı Ilgaz öldü mü soruları gündeme geliyor. Son yayınlanan sezon finali bölümünde Ilgaz Savcı'nın Ceylin tarafından öldürdüğü gösteriliyor.
Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde 2007 yılında tamamladı. Öğrenciliği sırasında Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak oyunculuğa başladı. İlk sinema filmi Ispanaktan Nağmeler (2005) idi.
Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Çetin Sarıkartal'ın yönettiği Ara adlı tiyatro oyununda rol aldı. Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle 2015'te Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri'nde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer bulundu.
2021- Yargı (Ilgaz)
2021- Aşk 101 (Kemal)
2015 - Kara Sevda (Emir) (dizi)
2015 - Uzaklarda Arama (sinema)
2014 - Panzehir (Mehmet Korkut)(sinema)
2013 - A.Ş.K. (Can Vural)(dizi)
2012 - Son (dizi) (Konuk Oyuncu )
2012 - Leyla ile Mecnun
2012 - Düşman Kardeşler (dizi)
2012 - Acayip Hikayeler (Konuk Oyuncu )
2011 - Bir Ömür Yetmez
2010 - Peşpeşe (sinema)
2010 - Düriye'nin Güğümleri
2009 - Büşra (sinema)
2009 - Ayrılık
2008 - Limon Ağacı
2007 - Tutsak
2007 - Son Ders: Aşk ve Üniversite (sinema)
2006 - İlk Aşk (sinema)
2006 - Gülpare
2006 - Azap Yolu
2006 - Ah Polis Olsam
2005 - Yeniden Çalıkuşu
2005 - Sessiz Gece
2005 - Seni Çok Özledim (dizi)
2005 - Körfez Ateşi
2005 - Ispanaktan Nağmeler(sinema)
2004 - Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu )
2003 - Kampüsistan
2002 - Karaoğlan
İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları; mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz.. Bazen birbirlerine tutkuyla bağlandıkları, bazen göz yaşlarıyla ayrı düşmek zorunda kaldıkları bu ilişkide, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir dönüm noktasındadırlar. Sırlara boğulmuş Zafer düğümü çözülmüştür, acaba Ceylin'in kararı öğrendiklerinden sonra ne olacaktır?