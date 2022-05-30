Yargı Ilgaz öldü mü? Yargı dizisi Savcı Ilgaz Kaya ölüyor mu? Yargı Kaan Urgancıoğlu ayrıldı mı? - Haberler

Yargı Ilgaz öldü mü ve Yargı dizisi Savcı Ilgaz Kaya ölüyor mu soruları gündeme geliyor. Başarılı dizi Yargı, sezon finali yaparak seyircisine veda etti. Kaan Urgancıoğlu diziden mi ayrılıyor ve Yargı Ilgaz öldü mü sorularına seyirciler tarafından yanıt aranıyor. Yargı Ilgaz öldü mü? Yargı dizisi Savcı Ilgaz Kaya ölüyor mu? Kaan Urgancıoğlu diziden mi ayrılıyor? Detaylar haberimizdedir….

YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ?

Yargı dizisi Savcı Ilgaz Kaya karakterini oynayan Kaan Urgancıoğlu diziden mi ayrılıyor ve Yargı Ilgaz öldü mü soruları gündeme geliyor. Son yayınlanan sezon finali bölümünde Ilgaz Savcı'nın Ceylin tarafından öldürdüğü gösteriliyor.

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde 2007 yılında tamamladı. Öğrenciliği sırasında Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak oyunculuğa başladı. İlk sinema filmi Ispanaktan Nağmeler (2005) idi.

Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Çetin Sarıkartal'ın yönettiği Ara adlı tiyatro oyununda rol aldı. Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle 2015'te Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri'nde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer bulundu.

KAAN URGANCIOĞLU FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2021- Yargı (Ilgaz)

2021- Aşk 101 (Kemal)

2015 - Kara Sevda (Emir) (dizi)

2015 - Uzaklarda Arama (sinema)

2014 - Panzehir (Mehmet Korkut)(sinema)

2013 - A.Ş.K. (Can Vural)(dizi)

2012 - Son (dizi) (Konuk Oyuncu )

2012 - Leyla ile Mecnun

2012 - Düşman Kardeşler (dizi)

2012 - Acayip Hikayeler (Konuk Oyuncu )

2011 - Bir Ömür Yetmez

2010 - Peşpeşe (sinema)

2010 - Düriye'nin Güğümleri

2009 - Büşra (sinema)

2009 - Ayrılık

2008 - Limon Ağacı

2007 - Tutsak

2007 - Son Ders: Aşk ve Üniversite (sinema)

2006 - İlk Aşk (sinema)

2006 - Gülpare

2006 - Azap Yolu

2006 - Ah Polis Olsam

2005 - Yeniden Çalıkuşu

2005 - Sessiz Gece

2005 - Seni Çok Özledim (dizi)

2005 - Körfez Ateşi

2005 - Ispanaktan Nağmeler(sinema)

2004 - Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu )

2003 - Kampüsistan

2002 - Karaoğlan

YARGI SON BÖLÜM NELER OLDU?

İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları; mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz.. Bazen birbirlerine tutkuyla bağlandıkları, bazen göz yaşlarıyla ayrı düşmek zorunda kaldıkları bu ilişkide, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir dönüm noktasındadırlar. Sırlara boğulmuş Zafer düğümü çözülmüştür, acaba Ceylin'in kararı öğrendiklerinden sonra ne olacaktır?

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