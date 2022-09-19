Yargı Ilgaz öldü mü? Yargı dizisi Ilgaz Kaya yaşıyor mu? soruları gündeme geliyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yargı, yeni sezonuyla yayınlanmaya başladı. Sezon finalinde Eren komiserin 'Nasıl kıydın? Ilgaz Kaya'yı nasıl öldürdün?'' demesi üzerine "Yargı Ilgaz öldü?" soruları araştırılmaya başlanmıştı. Peki, Yargı Ilgaz öldü mü? Yargı dizisi Ilgaz Kaya yaşıyor mu? Detaylar haberimizde...

YARGI ILGAZ ÖLDÜ MÜ?

Yeni sezonuyla ekranlara Yargı dizisine, Kaan Urgancıoğlu Ilgaz karakteri ile devam etmektedir.

YARGI SON BÖLÜM ÖZET

Tüm zorlukları geride bırakıp, evliliklerinin en güzel zamanlarını yaşayan Ilgaz ve Ceylin; İtibarını, parasını ve karısını kaybeden, beş parasız sokaklara düşmüş Yekta; Yeni bir aşka yelken açmış Pars; Öfkesini içine atıp hayata tutunmak için yeni bir yol bulan Gül; Emekliye ayrılmış Metin; Osman'ın evliliklerinden vazgeçmemeye niyet etmesine inat, ayaklarının üstünde durmayı deneyimleyen Aylin; Arkadaşlarına küs ve yenik düştüğü hayata öfkeli Çınar; Ve Eren'in bir sabah kuyuda dört ceset bulması... Düşman olanları dost, dostları düşman yapacak süreç başlamıştır artık.