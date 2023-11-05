Yargı full HD bölüm izle! Yargı 70. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu?

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YARGI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yargı'nın 29 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan 69. Bölümünde Ceylin ve Ilgaz, kızları Mercan'a kavuşuyorlar; ama, beklenmedik bir olay yaşanıyor!

Ilgaz ve Ceylin çiftini Mercan'ı bulma yolculuğunda bilmedikleri, hiç beklemedikleri bir kaza beklemektedir. Bir an önce kızlarına sağ salim kavuşmayı, sarılmayı beklerken önlerine çıkacak bu engel ve arkasından yaşanacaklar ikisini de sarsmaya yetecektir.

Mercan'ın peşinde, gerçeği kovalayan Eren'in kendi hayatına değen Dilek gerçeği ve anlatılan detaylar dünyasını darmadağın etmeye yetecektir. Ceylin için elini taşın altına sonuna kadar sokmaya kararlı Yekta ise bir kez daha, istemese de, karanlıkla ittifak kurmak zorunda kalacaktır. Osman ve Can ile birlikte iş yaparak kendisini Parla'nın gözünde de parlatmaya niyetli Çınar, kurulan yeni masada kendisine bir yer bulabilecek midir?

Ilgaz ve Ceylin Filiz'e ulaşmaya çalışırken Dilek tarafında beklemedikleri bir yeni iş birliği ile karşılaşacaktır. Mercan konusunda, kendini affetmeyecekler listesinde ilk sırada yer alan Ilgaz ve kızını bulmak için her şeyi göze alan Ceylin için mutlu günlerin kapısının aralanması çok yakındır.

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YARGI KONUSU NE?

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.

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YARGI OYUNCULARI

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu

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