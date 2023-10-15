Yargı full HD bölüm izle! Yargı 67. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu?

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YARGI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yargı'nın 8 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan 66. Bölümünde Ceylin ve Ilgaz, kapılarına bırakılan kutuyla Mercan ile ilgili umut ışığı yakalıyorlar!

Herkes tek bir sorunun etrafında kümelenmiş, ne olursa olsun bir an önce cevabını bulmak istemektedir; "Mercan nerede?" Mercan'ın kayboluşu başta Ceylin ve Ilgaz olmak üzere herkesin hayatında derin yaralar açar. Ancak çocuklarının kaybıyla mücadele ederlerken bir yandan da yan yana kalmaya çalışmak ikisi için de çok zordur. Geçmişin gölgesinin ağırlığı altında ezilen çift, sisi bir nebze olsun aralamak derdiyle birbirleriyle yüzleşecektir.

Bir yandan da Mercan'ı bulmak için çalışmalar devam etmektedir. Şüpheli listesine hızla giriş yapan Can, Nadide, Efe, Nil, Dilek ve Macit'in, Mercan'ın kaybındaki rolleri gün geçtikçe belirsizlikten kurtulmaya başlar. Ceylin ve Ilgaz, artık umutsuzluklarına dayanarak ayakta kalmayı öğrenseler de beklemedikleri bir sürpriz hayatlarındaki bütün dengeleri alt üst edecek ve herkes yeni bir sorunun cevabının peşine düşecektir.

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YARGI KONUSU NE?

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.

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YARGI OYUNCULARI

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu

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