Yargı full HD bölüm izle! Yargı 46. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu?

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YARGI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ilgaz Ceylin'i kapatıldığı yerden bir an önce kurtarmak için varını yoğunu seferber etmiştir. Ceylin ise içeridekilerle birlikte hayatta kalmak için mücadele eder. Üstelik şimdi içeriye tanıdığı biri, belki de Ceylin'e müttefik olacak Burak girmiştir.

Kuyu katili ile ilgili ipuçları art arda gelmeye devam ederken, uyuyan düşman yeni bir iş birliği ile davanın bir tarafı olarak ortaya çıkacaktır. Yolun sonunda, eski itibarını yakalamaya çalışan

Yekta'nın planı herkesi hayrete düşürecektir.Dava bir girdap gibi herkesin şahsi hayatlarını da içine çekmiştir. Günlerdir uykusuz, enerjisiz her şeyini davaya veren ekibi, katilin kimliğini ispatlamaya dair ortaya saçılan, net olmayan deliller beklemektedir.

Ceylin 'siz pusulasını kaybeden Ilgaz öngörüleri ve sezgileri ile davanın kaderini tümden değiştirecek sağlam kanıtlar peşindedir. Bulduğuna inandığı yollar onun Ceylin'i bulmasını sağlayıp ikilinin derin bir nefes almasını sağlayabilecek midir?

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YARGI KONUSU NE?

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.

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YARGI OYUNCULARI

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

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