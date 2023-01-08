Sevilen diziler arasında gelen Yargı hakkında vatandaşlar, Yargı final mi yaptı, bitti mi? Yargı yeni bölümü neden yok? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı! Yargı günü mü değişti? araştırması yapıyor. Son 2 haftadır ekranlara gelmeyen Yargı için final mi yaptı, bitti mi sorularının cevapları merak edildi. İşte detaylar...

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı final mi yaptı, bitti mi? Yargı yeni bölümü neden yok? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı! Yargı günü mü değişti?

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yargı dizisi her hafta Pazar günü sata 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

YARGI FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Yargı final yapmadı veya bitmedi. Dizi tüm hızıyla devam ediyor. Dizi bugün 8 Ocak 2023 yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 15 Ocak tarihinde yayınlanacaktır.

YARGI 50. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü 15 Ocak 2023 Pazar günü ekranlara gelecek.

KANAL D 8 OCAK YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 - Belalı Tanık

22:30 - Belalı Tanık

Kanal D Yargı yeni bölüm yayın tarihi!

YARGI KONUSU NEDİR?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler