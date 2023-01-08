Yargı final mi yaptı, bitti mi? Yargı yeni bölümü neden yok? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı! Yargı günü mü değişti?
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Sevilen diziler arasında gelen Yargı hakkında vatandaşlar, Yargı final mi yaptı, bitti mi? Yargı yeni bölümü neden yok? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı! Yargı günü mü değişti? araştırması yapıyor. Son 2 haftadır ekranlara gelmeyen Yargı için final mi yaptı, bitti mi sorularının cevapları merak edildi. İşte detaylar...
Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı final mi yaptı, bitti mi? Yargı yeni bölümü neden yok? 8 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı! Yargı günü mü değişti?
Yargı dizisi her hafta Pazar günü sata 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
Yargı final yapmadı veya bitmedi. Dizi tüm hızıyla devam ediyor. Dizi bugün 8 Ocak 2023 yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 15 Ocak tarihinde yayınlanacaktır.
Dizinin yeni bölümü 15 Ocak 2023 Pazar günü ekranlara gelecek.
18:45 - Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 - Belalı Tanık
22:30 - Belalı Tanık
Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.
Ana karakterler
- Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu): Kaya ailesinin büyük oğlu, Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır.
- Ceylin Erguvan (Pınar Deniz): Erguvan ailesinin ortanca kızı, avukattır.
- Metin Kaya (Hüseyin Avni Danyal): Kaya ailesinin babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir.
- Yekta Tilmen (Uğur Polat): Engin'in babasıdır. Tilmen Hukuk'un kurucusu, avukattır.
- Pars Seçkin (Mehmet Yılmaz Ak): Hakime Neva'nın abisi, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısıdır.
- Eren Duman (Uğur Aslan): Ilgaz'ın yakın arkadaşıdır. Emniyette cinayet büro komiseridir.