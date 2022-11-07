Kanal D ekranında yayınlanan Yargı dizisinde Komiser Eren ölüyor mu merak ediliyor. Yayınlanan son bölümde çarpıcı bir son ile biten Yargı dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. Yargı Eren ölüyor mu? Yargı Eren Komiser diziden ayrılacak mı? soruları gündeme geliyor. Peki, Yargı Eren ölüyor mu? Yargı Eren Komiser diziden ayrılacak mı?

Yayınlandığı her bölüm beğenilerek izlenen Yargı dizisindeki Komiser Eren diziden mi ayrılıyor gündeme geliyor. Yargı Eren ölüyor mu? Yargı Eren Komiser diziden ayrılacak mı? sorularına yanıt aranıyor. Yargı Komiser Eren diziden mi ayrılıyor, ölüyor mu merak ediliyor. Yargı Eren ölüyor mu? Yargı Eren Komiser diziden ayrılacak mı? Yargı Eren ölüyor mu? Yargı Eren Komiser diziden ayrılacak mı? Detaylar haberimizdedir…

YARGI EREN ÖLÜYOR MU?

Yargı dizisi 42. Bölümde Ilgaz, Sarp ve Eren'i kötü bir sürpriz bekliyor! 6 Kasım Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 42. yeni bölümünde neler oldu? Yargı 42. bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 42. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yargı heyecanla beklenen 42. Bölümünde yaşanan olaylara ve yeni bölüm, TV yayınından hemen sonra tek part ve HD kalitede burada! Yargı 42. Bölümde neler yaşandı? Yargı 42. Bölüm full izle! Yargı dizisi 42. Bölümde neler oldu? Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de! Yargı'nın 42. Bölümünde neler oldu?

Yargı'nın 6 Kasım Pazar günü yayınlanan 42. Bölümünde ağır yaralı olan Eren ve kuyu katili Burak'ın akıbeti merak konusu oluyor!

Ilgaz sonunda günlerdir aradığı kuyu katilini bulmuş ve istemeden de olsa Burak'ı vurmak zorunda kalmıştır. Şimdi bir yanda katil olma ihtimalinin vicdan azabı diğer yanda can dostu Eren'in durumunun kritikliği; kendisini derinden sorgulamasına sebep olacaktır.

Her şey apaçık bir "suçüstü" operasyonu gibi gözükse de karşı tarafta suyu her daim bulandırmakta usta olan Yekta vardır. Bu kez yanına güçlü ve varlıklı bir iş insanını da katan Yekta için işler aslında istediği gibi gitmektedir. Olayı kendi lehine eğip bükmeye çalışan Yekta'nın çabaları meyve verecek ve hiç beklenmedik bir sürpriz ile herkesi darmaduman edecektir.

Hem kendi hem de arkadaşlarının itibarı ile sınanacak Ilgaz'ın her zamankinden daha çok Ceylin'ine ihtiyacı vardır. Üstelik bu sefer sadece ikisinin değil, sevdikleri herkesin kaybedebileceği çok daha fazla şey vardır; altından kalkabilmek için yeni planlara ihtiyaçları olacaktır.