Emmy Ödülleri 2023 Yargı dizisi ödül aldı mı ve Yargı dizisi oyuncu kadrosu merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi seyirciler tarafından ilgiyle izleniyor. Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun oynadığı Yargı dizisi Emmy ödülü aldı mı gündeme geliyor. Peki, Yargı Emmy ödülü aldı mı? Yargı dizisi Emmy Ödülü 2023 kazandı mı?

Yargı Emmy ödülü aldı mı? Yargı dizisi Emmy Ödülü 2023 kazandı mı?

Yargı Emmy ödülü aldı mı ve Yargı dizisi Emmy Ödülü 2023 kazandı mı sorularına yanıt aranıyor. Başarılı dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları üstleniyor. Senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme alıyor. Yargı Emmy ödülü aldı mı? Yargı dizisi Emmy Ödülü 2023 kazandı mı? Detaylar haberimizdedir…

YARGI EMMY ÖDÜLÜ ALDI MI?

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Yargı dizisinin başarısı sınırları aştı. Sevilen dizi Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En iyi Telenovela" kategorisinde ödül aldı.

YARGI DİZİSİ EMMY ÖDÜLÜ 2023 KAZANDI MI?

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. New York Hilton Midtown Otel'de düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.

Törende, Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu. Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törende hazır bulundu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Kanada'dan Buffy Saint-Marie belgeseli "Sanat Programlama" dalında Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı. Şarkıcının 60 yılı aşkın kariyerini inceleyen belgeseli, Kanadalı film yapımcısı Madison Thomas yönetti. Ödül töreninde Deepak Chopra, Balaji Telefilms'in Kurucu Ortağı Ektaa R. Kapoor'a Uluslararası Emmy Yönetmenlik Ödülü'nü takdim etti.

YARGI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.