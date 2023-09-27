Yargı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Yargı dizisi gerçek hikaye mi?
Yargı dizisi, hukuk dünyasına farklı bir bakış açısı getiren bir televizyon programıdır. Dizinin konusu ve oyuncuları hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Yargı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Yargı dizisi gerçek hikaye mi? İşte detaylar...
Yargı dizisi, 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den tek aday oldu. Yargı dizisinin konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yargı dizisinin hikayesi gerçek mi merak konusu oldu. Arama motorlarında Yargı dizisinin oyuncuları araştırılmaktadır. Peki, Yargı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Yargı dizisi gerçek hikaye mi? Detaylar haberimizde...
YARGI DİZİSİNİN KONUSU NE?
İstanbul'un en başarılı avukatı olarak yine fırtına gibi esen ancak arkasındaki karanlığı daha da büyüten Yekta Tilmen; Önüne gelen fırsatları değerlendirip ailesini bambaşka bir hayatla tanıştıran Osman, nasıl bir bombanın üzerinde oturduklarının farkında bile olmayan Aylin.. Yıpranmış ruhlarını onarmak isterken daha da derin acılarla sınanan Gül ve Metin.. Yetişkinlik yolunda hızlı adımlarla ilerlerken beklemedikleri kadar tökezleyen Çınar, Parla ve Tuğçe…
Adliyede yeni yüzlerle birlikte gelen yeni davalar… Ve gün sonunda bulunan, yine herkesi bir araya getiren iki ceset.. Düşmanlıkların dostluklara, sevginin nefrete, belirsizliklerin açığa çıkacağı yeni bir dönem başlamıştır artık..
YARGI OYUNCU KADROSU!
Ceylin: Pınar Deniz
Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu
Metin: Hüseyin Avni Danyal
Eren: Uğur Arslan
İnci: Ece Yüksel
Engin: Onur Durmaz
Yekta: Uğur Polat
Pars: Mehmet Yılmaz Ak
Çınar: Arda Anarat
Defne: Beren Nur Karadiş
Gül: Zeyno Eracar
Parla: Zeynep Atılgan
Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk
Zafer: Ali Seçkiner Alıcı
Makbule: Özlem Çakar
Osman: Onur Özaydın
Neva: Başak Gümülcinelioğlu