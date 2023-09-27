Yargı dizisi, hukuk dünyasına farklı bir bakış açısı getiren bir televizyon programıdır. Dizinin konusu ve oyuncuları hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Yargı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Yargı dizisi gerçek hikaye mi? İşte detaylar...

Yargı dizisi, 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den tek aday oldu. Yargı dizisinin konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yargı dizisinin hikayesi gerçek mi merak konusu oldu. Arama motorlarında Yargı dizisinin oyuncuları araştırılmaktadır. Peki, Yargı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Yargı dizisi gerçek hikaye mi? Detaylar haberimizde...

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NE?

İstanbul'un en başarılı avukatı olarak yine fırtına gibi esen ancak arkasındaki karanlığı daha da büyüten Yekta Tilmen; Önüne gelen fırsatları değerlendirip ailesini bambaşka bir hayatla tanıştıran Osman, nasıl bir bombanın üzerinde oturduklarının farkında bile olmayan Aylin.. Yıpranmış ruhlarını onarmak isterken daha da derin acılarla sınanan Gül ve Metin.. Yetişkinlik yolunda hızlı adımlarla ilerlerken beklemedikleri kadar tökezleyen Çınar, Parla ve Tuğçe…

Adliyede yeni yüzlerle birlikte gelen yeni davalar… Ve gün sonunda bulunan, yine herkesi bir araya getiren iki ceset.. Düşmanlıkların dostluklara, sevginin nefrete, belirsizliklerin açığa çıkacağı yeni bir dönem başlamıştır artık..

YARGI OYUNCU KADROSU!

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu