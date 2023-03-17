Ekranların sevilen dizisinde yer alan ünlü oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılacağı konusu gündemdeydi ve Yargı dizisi Pars'ın yerine kim gelecek? Merak ediliyordu. Peki, Yargı dizisi Pars'ın yerine kim gelecek? Yargı dizisi Pars diziden ayrıldı mı, son durum ne?

Yargı dizisi Pars'ın yerine kim gelecek? Sorusu bir süredir gündemde yer alıyordu. Sağlık sorunları nedeniyle ilk bölümden bu yana başrol oynadığı Yargı dizisinden ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'ın yerine gelen isim belli oldu. Ak'ın yerine daha önce de dizide rol alan başka bir isim yer aldı. Peki, Yargı dizisi Pars'ın yerine kim gelecek? Yargı dizisi Pars diziden ayrıldı mı, son durum ne?

YARGI DİZİSİ PARS'IN YERİNE KİM GELECEK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yargı dizisinde savcı değişimi yaşanacak. Diziye veda eden Mehmet Yılmaz Ak'ın yerine Yurdaer Okur ekibe geri dönüyor. Okur, daha önce diziye konuk oyuncu olarak dahil olmuş ve HSK'da görev alan baş müfettişi rolünü oynamıştı. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan 57. bölüm fragmanın da Okur'un geri döndüğü ve ekibe "Bıraktığım her şey normale dönmüştü. Hiç böyle bir karşılama düşünmemiştim" diyor.