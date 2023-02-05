Yargı dizisi Metin Amir diziden ayrılıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinden çıkıyor mu?
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Yargı dizisi Metin Amir diziden ayrılıyor mu ve Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinden çıkıyor mu soruları seyirciler tarafından araştırılıyor. Yargı disi Kanal D ekranında her hafta seyircisi ile buluşuyor. Peki, Yargı dizisi Metin Amir diziden ayrılıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinden çıkıyor mu?
Yargı dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla seyircinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Yargı dizisi Metin Amir diziden ayrılıyor mu ve Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinden çıkıyor mu sorularına yanıt aranıyor. Yargı dizisi Metin Amir diziden ayrılıyor mu ve Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinden çıkıyor mu merak ediliyor. Yargı dizisi Metin Amir diziden ayrılıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinden çıkıyor mu? Detaylar haberimizdedir…
YARGI DİZİSİ METİN AMİR DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Yargı dizisi Metin Amir'in son durumu merak ediliyor. Olay yerinde Defne'nin çantasının bulunması ile birlikte Ilgaz'ın dünyası başına yıkılır. Üstelik Metin'in durumu kritiktir, kendileriyle uğraşan bu çetenin yapabileceği kötülüklerin büyüklüğü artık herkesi tedirgin etmektedir.
HÜSEYİN AVNİ DANYAL KİMDİR?
1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırmıştır. Birçok dizide ve filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştır. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın Bulut karakteriyle ünlenmiştir. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterini canlandırmaktadır.
Filmografi
Yargı 2021- (Metin Kaya)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2018-2021 (Tufan Tezyürek)
Elimi Bırakma - 2018 (Kemal)
Şahsiyet - 2018 (Cemil Havran)
Siyah İnci - Aziz - 2017
Vatanım Sensin - Mebus Rıza Bey - 2017
Cesur Yürek - Tatar Ahmet - 2016
Kırık Kalpler Bankası - Semir - 2015
Acı Aşk (dizi) - 2015-2016
Delibal - 2015 : Tarık
Son Mektup (film) : Cevat Paşa - 2014
Yağmur: Kıyamet Çiçeği - Avukat Cahit - 2014
Sağ Salim 2: Sil Baştan - Muhtar - 2014
Eksik Sayfalar - 2013
Zengin Kız Fakir Oğlan - Kemal Yılmaz - 2012-2015
Sağ Salim - 2012
Karanlıklar Çiçeği -2012 Azerbaycan TV Dizisi
Öyle Bir Geçer Zaman ki - Kenan - 2011-2012
Aşk Tesadüfleri Sever - Ömer - 2011
Kızım Nerede (Dizi) - Zafer - 2010-2011/
New York'ta Beş Minare - Mahmut- 2010
Hesaplaşma - Tayfun Yılmaz - 2009
Güz Sancısı - Kenan - 2008
Şeytanın Pabucu - Faruk - 2008
Beyaz Melek - Selim - 2007
Çinliler Geliyor - Hayri - 2006
Kurtlar Vadisi Pusu - Yalçın Bulut - 2007-2010
Hatırla Sevgili - Adnan Menderes - 2006-2007
Fırtına - Besim - 2006
Aşka Sürgün - Nizar Azizoğlu - 2005-2006
Tam Pansiyon - Şahin - 2004
Çalınan Ceset - 2004
Ablam Böyle İstedi - Azmi - 2004
Hayalet - Yalçın - 2004
Çemberimde Gül Oya - Kenan - 2004
Bir Aşk Hikayesi - 2004
Hürrem Sultan - Ahmet Paşa - 2003
Kurşun Yarası - Binbaşı Kenan - 2003
Şarkılar Seni Söyler - 2003
Esir Şehrin İnsanları - Ramiz - 2003
Pembe Patikler - Niyazi - 2002
Ferhunde Hanımlar - 1993
Dost Eller - 1982