Yargı dizisi Metin Amir diziden ayrılıyor mu ve Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinden çıkıyor mu soruları seyirciler tarafından araştırılıyor. Yargı disi Kanal D ekranında her hafta seyircisi ile buluşuyor. Peki, Yargı dizisi Metin Amir diziden ayrılıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinden çıkıyor mu?

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Yargı dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla seyircinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Yargı dizisi Metin Amir diziden ayrılıyor mu ve Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinden çıkıyor mu sorularına yanıt aranıyor. Yargı dizisi Metin Amir diziden ayrılıyor mu ve Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinden çıkıyor mu merak ediliyor. Yargı dizisi Metin Amir diziden ayrılıyor mu? Hüseyin Avni Danyal Yargı dizisinden çıkıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

YARGI DİZİSİ METİN AMİR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yargı dizisi Metin Amir'in son durumu merak ediliyor. Olay yerinde Defne'nin çantasının bulunması ile birlikte Ilgaz'ın dünyası başına yıkılır. Üstelik Metin'in durumu kritiktir, kendileriyle uğraşan bu çetenin yapabileceği kötülüklerin büyüklüğü artık herkesi tedirgin etmektedir.

HÜSEYİN AVNİ DANYAL KİMDİR?

1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. 2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırmıştır. Birçok dizide ve filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştır. Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın Bulut karakteriyle ünlenmiştir. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterini canlandırmaktadır.

Filmografi

Yargı 2021- (Metin Kaya)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2018-2021 (Tufan Tezyürek)

Elimi Bırakma - 2018 (Kemal)

Şahsiyet - 2018 (Cemil Havran)

Siyah İnci - Aziz - 2017

Vatanım Sensin - Mebus Rıza Bey - 2017

Cesur Yürek - Tatar Ahmet - 2016

Kırık Kalpler Bankası - Semir - 2015

Acı Aşk (dizi) - 2015-2016

Delibal - 2015 : Tarık

Son Mektup (film) : Cevat Paşa - 2014

Yağmur: Kıyamet Çiçeği - Avukat Cahit - 2014

Sağ Salim 2: Sil Baştan - Muhtar - 2014

Eksik Sayfalar - 2013

Zengin Kız Fakir Oğlan - Kemal Yılmaz - 2012-2015

Sağ Salim - 2012

Karanlıklar Çiçeği -2012 Azerbaycan TV Dizisi

Öyle Bir Geçer Zaman ki - Kenan - 2011-2012

Aşk Tesadüfleri Sever - Ömer - 2011

Kızım Nerede (Dizi) - Zafer - 2010-2011/

New York'ta Beş Minare - Mahmut- 2010

Hesaplaşma - Tayfun Yılmaz - 2009

Güz Sancısı - Kenan - 2008

Şeytanın Pabucu - Faruk - 2008

Beyaz Melek - Selim - 2007

Çinliler Geliyor - Hayri - 2006

Kurtlar Vadisi Pusu - Yalçın Bulut - 2007-2010

Hatırla Sevgili - Adnan Menderes - 2006-2007

Fırtına - Besim - 2006

Aşka Sürgün - Nizar Azizoğlu - 2005-2006

Tam Pansiyon - Şahin - 2004

Çalınan Ceset - 2004

Ablam Böyle İstedi - Azmi - 2004

Hayalet - Yalçın - 2004

Çemberimde Gül Oya - Kenan - 2004

Bir Aşk Hikayesi - 2004

Hürrem Sultan - Ahmet Paşa - 2003

Kurşun Yarası - Binbaşı Kenan - 2003

Şarkılar Seni Söyler - 2003

Esir Şehrin İnsanları - Ramiz - 2003

Pembe Patikler - Niyazi - 2002

Ferhunde Hanımlar - 1993

Dost Eller - 1982