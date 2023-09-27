Yargı dizisi, prestijli Emmy Ödülleri'ne aday olup olmadığı merak konusu oldu. Dizi, adaylık durumuyla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Yargı dizisi Emmy Ödüllerine aday mı oldu? Yargı Emmy adayı mı? İşte detaylar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, yeni sezonuyla seyirciyi ekrana kilitliyor. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yargı dizisinin Emmy Ödüllerine aday olduğu yönünde haberler gündeme geldi. Yargı Emmy aday oldu mu merak konusu oldu. Arama motorlarında Yargı Emmy Ödüllerine aday olacak mı sorgulatılıyor. Peki, Yargı dizisi Emmy Ödüllerine aday mı oldu? Yargı Emmy adayı mı? Detaylar haberimizde...

YARGI EMMY ÖDÜLLERİNE ADAY OLDU MU?

Pazar akşamı 3.sezonu yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı 'Yargı' dizisi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den tek aday olan dizi oldu. Tüm dünyada heyecanla takip edilen 'Yargı' 'En İyi Telenovela' dalında tüm dünyadan yarışacak 4 diziden biri oldu.

SOSYAL MEDYADA DUYURDULAR

Yargı dizisinin Instagram hesabından yapılan teşekkür paylaşımında ise "Dizimiz, tüm dünyadan dört projenin seçildiği Telenovela kategorisinde En İyi Dizi adayı oldu! İzleyicilerimize teşekkürler ve tüm ekibe tebrikler" ifadelerine yer verildi.