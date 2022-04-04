Yargı dizisi bitiyor mu? Yargı FİNAL mi yapıyor? Yargı bitiyor mu, bitecek iddiası!

Yargı bitiyor mu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yayınlandığı günlerde reyting sıralamasında üst sıralara tırmanan dizinin 2. sezonun olup olmayacağı merak ediliyor. Yapımın tek sezonluk olduğu iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Yargı final mi yapacak? Yargı dizisi bitiyor mu?

YARGI BİTİYOR MU?

İlk bölümünden beri oldukça heyecanlı ilerleyen Yargı dizisi hakkında hayranlarını üzecek bir iddia meydana çıktı. Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Yargı, her hafta reytinglerde ilk sıralarda yerini koruyor. Tek sezonluk bir dizi olduğuna dair ortaya atılan iddialar ise izleyicileri üzdü. Ancak yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmedi.

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Yargı dizisi, Türkiye'de 19 Eylül 2021'de Kanal D'de yayın hayatına başlamıştır. Pazar günü 20.00'de yayınlanmaktadır.

YARGI DİZİSİ KONUSU

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan aksiyon, dram, psikolojik gerilim, polisiye ve hukuk türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşmaktadır.

Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır ve mesleğini kendi kurallarına göre yapar. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.

YARGI DİZİSİ ANA KARAKTERLER

Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu): Kaya ailesinin büyük oğlu, Türkiye Cumhuriyeti Savcısıdır.

Ceylin Erguvan (Pınar Deniz): Erguvan ailesinin ortanca kızı, avukattır.

YARGI FRAGMAN

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