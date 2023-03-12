Yargı CANLI İZLE! Yargı 56.bölüm izle! Yargı yeni bölüm izleme linki! Yargı dizisi yeni bölüm FULL HD İZLE!

Yargı CANLI İZLE! Başrolünde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı aldığı Yargı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Heyecanla beklenen Yargı adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Yargı canlı izle! Yargı yeni bölüm canlı izle! araştırmaları yapmaya başladı. İşte, Yargı yeni bölüm izleme linki!

YARGI KONUSU NE?

Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır ve mesleğini kendi kurallarına göre yapar. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

YARGI CANLI İZLE!

Yargı yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Yargı 56.bölüm Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır.