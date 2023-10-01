Yargı CANLI izle! KANAL D Yargı yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Yargı yeni fragmanı yayınlandı mı?

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YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz'ın yokluğunda düştüğü dipsiz kuyudan mucizevi bir biçimde kurtulan ancak, öfkesi alev alev kalbinde yanan Ceylin… Fırtınaya tutulmuş sevdiğini kollarında dindirmeye çalışan, üstelik bu büyük aşkın onlara getirdiği tatlı bir sürprizi öğrenen Ilgaz… Hayat onları hiç bilmedikleri bir denizde dalgalarla savururken, zaman ruhlarına bambaşka şekiller vermiştir. Artık aralarındaki mesafenin kapanması için yeni bir mucize daha gereklidir.

Bu sırada hayat herkes için yeni sürprizler hazırlamıştır. İstanbul'un en başarılı avukatı olarak yine fırtına gibi esen ancak arkasındaki karanlığı daha da büyüten Yekta Tilmen; önüne gelen fırsatları değerlendirip ailesini bambaşka bir hayatla tanıştıran Osman, nasıl bir bombanın üzerinde oturduklarının farkında bile olmayan Aylin…

Yıpranmış ruhlarını onarmak isterken daha da derin acılarla sınanan Gül ve Metin… Yetişkinlik yolunda hızlı adımlarla ilerlerken beklemedikleri kadar tökezleyen Çınar, Parla ve Tuğçe… Adliyede yeni yüzlerle birlikte gelen yeni davalar ve gün sonunda bulunan, yine herkesi bir araya getiren iki ceset. Düşmanlıkların dostluklara, sevginin nefrete, belirsizliklerin açığa çıkacağı yeni bir dönem başlamıştır artık...

KANAL D YARGI CANLI İZLE

KANAL D ekranlarında yayınlanan Yargı adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda.