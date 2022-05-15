Yargı canlı izle! Kanal D Yargı yeni bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yargı dizisi her Pazar saat 20:00'da Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

YARGI KONUSU NEDİR?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

YARGI YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi "Yargı" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın yeni bölümünün konusu ise şöyle; Ailesi ile aşkı arasında sıkışıp kalan Ilgaz bir seçim yapmıştır, artık aralarındaki uçurumu ne Ilgaz ne Ceylin inkâr edebilmektedir. Ceylin bir yandan babasını katleden kişinin cezalandırılması için uğraşırken, bir de bunun üstüne Ilgaz'ın uzaklığı eklenmiştir...

YARGI OYUNCU KADROSU

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

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