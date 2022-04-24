Yargı canlı izle! Kanal D Yargı yeni bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak?

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YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yargı dizisi her Pazar saat 20:00'da Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

YARGI KONUSU NEDİR?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.



YARGI YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi "Yargı" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın yeni bölümünün konusu ise şöyle; Ceylin, Ilgaz'ı hiç tahmin edemeyeceği bir halde yakalamıştır. Çınar ve Metin'e ait bu büyük sırrın kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını Ceylin'e anlatmak, Ilgaz için şimdiye kadar baktığı tüm davalardan daha zorlayıcı olacaktır.



YARGI OYUNCU KADROSU

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya Uğur Polat : Yekta Tilmen Mehmet Yılmaz Ak : Pars Zeyno Eracar : Gül Erguvan Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan Başak Gümülcinelioğlu : Leyla Uğur Aslan : Doğan Pınar Çağla Gençtürk : Bahar Onur Özaydın : Kemal Ece Yüksel : İnci Erguvan Özlem Çakar : Aylin Arda Anarat : Çınar Kaya Onur Durmaz : Engin Tilmen Zeynep Atılgan : Filiz Beren Nur Karadiş : Damla

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