Yargı canlı izle! Kanal D Yargı yeni bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yargı canlı izle! Kanal D Yargı yeni bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:

Ekranları sevilen dizisi Yargı bu akşam 30. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Yargı dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 30. yeni bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 30. yeni bölüm canlı izle! Kanal D Yargı full HD izle!

Yargı full HD izle! Yargı canlı izle! Heyecanla beklenen Yargı yeni bölümü bugün Kanal D'de ekranlara geliyor. Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 30. yeni bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı son bölümde neler oldu? Yargı fragman izle! Yargı yeni fragmanı yayınlandı mı? Yargı full izle!

YARGI CANLI İZLE!

Yargı dizisi her Pazar saat 20:00'da Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

YARGI YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

Yargı canlı izle! Kanal D Yargı yeni bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi "Yargı" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın yeni bölümünün konusu ise şöyle; Ceylin, Ilgaz'ı hiç tahmin edemeyeceği bir halde yakalamıştır. Çınar ve Metin'e ait bu büyük sırrın kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını Ceylin'e anlatmak, Ilgaz için şimdiye kadar baktığı tüm davalardan daha zorlayıcı olacaktır.

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

YARGI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem

Kanal D, Yargı, Dizi, Gündem, Magazin, Haberler

title