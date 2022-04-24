Yargı canlı izle! Kanal D Yargı yeni bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak?
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Ekranları sevilen dizisi Yargı bu akşam 30. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Yargı dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 30. yeni bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 30. yeni bölüm canlı izle! Kanal D Yargı full HD izle!
Yargı full HD izle! Yargı canlı izle! Heyecanla beklenen Yargı yeni bölümü bugün Kanal D'de ekranlara geliyor. Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 30. yeni bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı son bölümde neler oldu? Yargı fragman izle! Yargı yeni fragmanı yayınlandı mı? Yargı full izle!
Yargı dizisi her Pazar saat 20:00'da Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Uğur Aslan : Doğan
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : Damla
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